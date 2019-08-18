«Атлетико» — «Хетафе»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Хетафе» в 1-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставка: тотал второго тайма больше первого за 2.06.



«Атлетико» принимает «Хетафе» — малое мадридское дерби. Здесь вроде бы все понятно: «Атлетико» грамотно закрыл позиции, на которых потерял игроков, компенсировали уход Гризманна, Година, Родри, Хуанфрана и Филипе Луиса. На эти позиции были приобретены новые футболисты, они быстро впитали в себя идеи Диего Симеоне. «Атлетико» в предсезонке смотрелся очень убедительно. Это касается и Жоао Феликса, и Лемар стал выглядеть гораздо лучше. Есть тот же Мората.



«Атлетико» в полной боевой готовности подходит к сезону. Да, не сыграют Анхель Корреа и Диего Коста, и это чуть обедняет атаку «Атлетико». Это дисквалификации прошлого сезона. Но и без них, думаю, «Атлетико» может разобраться с «Хетафе», возможности которого хорошо знакомы. Тренер все тот же Пепе Бордалас. «Хетафе» — это «Атлетико» на минималках.



Есть закономерность: 18, 20 или уже 30 матчей подряд «Хетафе» «Атлетико» не забивает. Можно сыграть, конечно, победу «Атлетико» всухую, поддержав тренд. За это дают хороший коэффициент — выше двойки. Но отмечу, что в прошлом сезоне «Атлетико» дома редко резко начинал, они раскачивались, а во втором тайме додавливали. Так прокатило и с «Хетафе». Тогда был дебют Диего Косты после возвращения.



Так что мой основной вариант — «тотал второго тайма больше первого» за 2,06. Но можно и «Атлетико» всухую или через низ".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.