«Спартак» — ЦСКА: прогноз Александра Неценко на игру 6-го тура РПЛ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Спартак» — ЦСКА.
Ставка: обе забьют за 1.94.
«Если за последние 7 игр между командами в рамках чемпионата России расклад +3=1-3, то искать тут победителя бессмысленно. Это пальцем в небо. Давайте проанализируем форму команд. ЦСКА всю неделю готовился к дерби, а «Спартак» вынужден был прибавлять по ходу игры с «Туном» в четверг, чтобы сломить сопротивление швейцарцев. В этом очень помогли индивидуальные качества Шюррле. Но у красно-белых с «Ахматом» в последнем туре РПЛ прекрасно сыграл новичок Тиль, отдавший две голевые передачи. Был полон энтузиазма Ларссон. А на еврокубки они не заявлены. Следовательно, их свежесть пригодится гостям.
В первом круге, особенно в стартовых турах, футбол от команд видишь более раскованный, потому что пока нет четкой градации в таблице. Все хотят играть в атаку, а не на результат, чтобы поскорее получить очки в таблицу. Поэтому я не буду предполагать, кто победит и сколько будет забито мячей, но меня не оставляет ощущение, что оба соперника забьют. Это «дерби». Здесь болельщики не простят командам академичного футбола. Здесь команды побегут вперед забивать, а следовательно по разу, минимум, команды поразят ворота друг друга. У «Марафона» прекрасный коэффициент на это условие – 1,94», — сказал Неценко.
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