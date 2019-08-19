«Спартак» — ЦСКА: прогноз Игоря Кытманова на матч 6-го тура чемпионата России

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 6-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: ТБ 2 гола в матче за 1.70.



«Не зря говорят, что дерби – это вещь в себе. Это не просто клише, это действительно так, потому что тяжело предсказать победителя этого матча.



Если даже брать очные встречи между этими командами, то 22 победы у армейцев при 20 поражениях и 14 ничейных результатов. Так что здесь тоже, скажем, почти абсолютное равенство.



Что касается последних встреч, то неизменно в последнее время команды забивают не меньше двух голов – это такой любопытный факт. Я думаю, что и в этой встрече голы будут.



У «Спартака» есть такая серьезная потеря – дисквалифицирован Понсе, который получил красную карточку в игре против московского «Динамо». Кстати, это был последний матч, в котором «Спартак» не забивал. Но а Понсе забивал «Туну» в обоих встречах в квалификации Лиги Европы.



У ЦСКА такая сбитая команда, правда, возможны потери у команды Виктора Гончаренко. Хотя тот же Федор Чалов уже занимается в общей группе, так что, скорее всего, он выйдет на поле в этой встрече, что так же добавляет мощи атаке армейцев. Плюс Арнор Сигурдссон травмирован, и его появление в этом матче под вопросом.



Ну и напомню, что в прошлом туре армейцы сыграли вничью 0:0 с «Сочи» — такая, прямо скажем, незапланированная потеря очков. Так что в дерби, я думаю, ЦСКА отдаст все силы и все-таки должен забить.



Кстати, в этом матче будет работать система VAR, что в принципе повышает шансы на забитые голы – в случае каких-т мелких фолов, нарушений, к примеру, игры рукой в своей штрафной площади.



Ставить «обе забьют», на мой взгляд, довольно рискованно, потому что мы помним недавние матчи, когда ЦСКА выиграл всухую (в 19-м году) и когда «Спартак» выиграл всухую (в 17-м году), причем крупно – 3:0, когда одна из сторон не забивала. Поэтому я бы, подстраховавшись, взял бы в этом дерби тотал больше двух голов. Тем более что коэффициент очень неплохой – порядка 1,70», — сказал Кытманов.

