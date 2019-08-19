«Спартак» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на дерби всея Руси

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 19 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
Ставка: обе забьют за 1.90.
«Дерби всея Руси «Спартак» — ЦСКА — матч, который вынесен на понедельник, завершает 6-й тур РПЛ. Так что этот матч становится главным событием дня в спорте.
ЦСКА идёт фаворитом. Думаю, это связано не только с более уверенной и надёжной игрой «армейцев» в обороне, но и с тем, что у «Спартака» был матч в еврокубке посреди недели, и он получился довольно энергозатратным, не самым простым для красно-белых. Определённое восстановление должны были пройти игроки, тем более что не все участвуют в европейских матчах, кто-то заявлен, кто-то нет, разбалансированность присутствует. Так что мнение букмекеров о том, что ЦСКА — фаворит, оправданно.
Но я думаю, что здесь нужно исходить из других историй. ЦСКА для себя сверхнадёжно играет в обороне, мало пропускает в последних матчах. «Спартак» как раз очень многое позволяет соперникам. Но, учитывая, что он играет дома, думаю, вариант «обе забьют» с коэффициентом 1.9 представляется приоритетным. На мой взгляд, команды способны поразить ворота друг друга. Может быть, мы увидим ничью 1:1. Но голы должны увидеть точно», — сказал Андронов.
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