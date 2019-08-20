АПОЭЛ — «Аякс»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч АПОЭЛ — «Аякс» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20. Первая встреча состоится сегодня, 20 августа, на стадионе «ГСП» в Никосии.



Ставка: победа АПОЭЛа с форой (+1,5) за 1.70.



«Аякс» в предыдущем раунде прошёл греческий ПАОК, чемпиона страны, было непросто. «Аякс» на выезде проигрывал, но сумел свести встречу к ничьей. Дома разобрались, выиграли 3:2. Но там был и нереализованный пенальти Тадича, и поначалу «Аякс» проигрывал. Но прошли дальше. «Аякс» чуть-чуть разогнался, начал чувствовать себя увереннее. В последнем туре обыграли «Венло», забив на выезде четыре мяча. До этого забили пять «Эммену». С атакой всё нормально у голландцев.



Но играть на Кипре в духоту, при высокой влажности очень непросто. Кипрская команда на предыдущей стадии дома проиграла «Карабаху», всё-таки обычно делает ставку на домашние игры. В ответной игре в прошлом раунде АПОЭЛ выиграл у «Карабаха» 2:0. Но здесь, думаю, повторять домашние ошибки АПОЭЛ не станет. Он понимает, что в Амстердаме будет намного сложнее. Мы знаем, что греческие и кипрские команды дома играют прилично.



Я думаю, «Аякс» будет доволен ничьей или минимальной победой. Я бы сыграл АПОЭЛ с форой (+1,5) за 1.7. Если и выиграет «Аякс», то в 1 мяч», — сказал Генич.