«Олимпиакос» – «Краснодар»: прогноз Ильи Казакова на отборочную игру ЛЧ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Краснодар».



Ставка: ничья за 3.20.



«Сумасшедшая атмосфера ждёт «быков», всё-таки на своём стадионе они играют традиционно при переполненных трибунах, но там обстановка всё-таки камерная. На стадионе «Олимпиакоса» нет безумного драйва и энергетики трибун, которые встретят «Краснодар» на выезде в Греции. Здесь, мне кажется, очень многое будет зависеть от вратарей, в первую очередь от Сафонова. По этому матчу, в том числе, Черчесов будет решать относительно перспектив вратаря «Краснодара» в национальной сборной с прицелом на ближайшие дни, недели, месяцы.



Я жду, что это будет игра увлекательная, открытая и то, что наш вратарь окажется сильнее и оппонента, и игроков соперника в этом матче. Я бы поставил на ничью, но с меньшим количеством мячей чем в матче «Спартака» с «Брагой», потому что всё-таки уровень и игры, и исполнителей здесь в целом на текущий момент, наверное, повыше. Игра выездная окажется сложной, думаю, что «Краснодар» счёт откроет, но «Олимпиакос» под давлением трибун его всё-таки сравняет. Я жду от этого матча ничью, низовую игру, гол «быков» на выезде и счёт 1:1», — сказал Казаков.