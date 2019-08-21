«Олимпиакос» — «Краснодар»: прогноз Александра Аксенова на игру Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов дал прогноз на матч плей-офф раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Краснодар».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.60.



«Краснодар» подарил российским любителям футбола самый настоящий праздник, не просто пройдя в квалификации Лиги чемпионов такого тяжеловеса как «Порту», а трижды поразив ворота соперника на выезде. И пускай португальцы два мяча отыграли и в концовке игры давали очень активно, это не отменяет главного — краснодарцы абсолютно по делу прошли в следующий этап отбора. Конечно, такие победы сложно переоценить — это и масса положительных эмоций, и необходимый опыт и уверенность в своих силах. Подопечные Мурада Мусаева столь ярко блеснули, что теперь нет никаких сомнений, что в играх с «Олимпиакосом» многое может получиться.



Впрочем, ставить такую яркость на поток — это весьма сложное занятие. Вот и в следующем матче, в чемпионате России, «Краснодар» хоть и переиграл «Тамбов» со счетом 2:0, но достаточно буднично. Думается, что и в первой игре с греками вряд ли стоит ждать феерии. Да, в составе «Олимпиакоса» есть такие звезды как Вальбуэна, да, это опытный еврокубковый боец. Но все-таки греческая команда скорее склонна в большой степени думать об обороне, нежели большим количеством идти в атаку — единственная крупная победа в игре с «Викторией» из Пльзени не в счет, разница в классе была очевидна. Ну а если повторения краснодарской феерии пока не ждем, а греки играют от обороны — значит голов скорее всего будет не много.



Таким образом, моя ставка на матч «Олимпиакоса» с «Краснодаром» — тотал меньше 2,5 голов», — сказал Аксенов.

