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«Страсбург» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги Европы

«Страсбург» — «Айнтрахт»: прогноз Алексея Андронова на встречу Лиги Европы
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Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Страсбург» — «Айнтрахт» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20.

Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.85.

«В очень хорошей форме сейчас находятся команды. У «Айнтрахта» пока что сплошь победы. Может быть, серьезных матчей было не так много. Четыре игры были в Лиге Европы, но там уж очень слабые соперники были. Тем не менее пока команда показывает, что большая распродажа, которую осуществила команда, никак на ней не сказывается.

У «Страсбурга» одно только поражение — от «Маккаби» в Лиге Европы. В остальных встречах победы или ничьи.

Думаю, что мы вправе ждать забитые мячи. С какой стороны они будут, сказать сложно. «Айнтрахт» в прошлой Лиге Европы показал, что может и на выезде легко выиграть 3:0. Для него это не проблема.

Моя ставка — «тотал больше 2,5 мяча» с коэффициентом 1,85» — сказал Андронов.

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