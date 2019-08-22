«Торино» – «Вулверхэмптон»: прогноз Ильи Казакова на игру Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Торино» – «Вулверхэмптон».



Ставка: победа «Торино» за 2.30.



«В предстоящем матче встретятся клубы, для которых еврокубки это скорее дополнительная нагрузка к основным задачам в сезоне. Также это возможность, что-то заработать на домашних матчах и как-то дополнительно засветить своих футболистов или решить игровые проблемы, встречаясь с соперниками не самого высокого класса. О амбициях и задачах, даже применительно к «Торино», речи все-таки наверное вести не стоит.



У «Вулверхэмптона» колоссальные проблемы в атаке. Эта команда исторически низовая и я не вижу, что в этом матче, несмотря на то, что преимущество в количестве сыгранных встреч у этой команды есть, будет небольшой перевес на стороне англичан. Я не думаю, что в этом матче «Вулверхэмптон» на выезде сможет забить. «Торино» будет быстрее и будет играть перед своей публикой, которая ждет и старта сезона и того, что все для туринцев должно получиться чуть удачливее чем в прошлом году.



Поэтому мой прогноз — минимальная победа «Торино», точный счет 1:0, «Вулверхэмптон» не забьет и низовая игра», — сказал Казаков.

