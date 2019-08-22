«Брага» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на игру квалификации Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Брага» — «Спартак» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.30.



«Сложный матч ждёт «Спартак». Много эмоций потратила команда в дерби, сейчас был долгий перелёт, около шести часов. Вопрос восстановления на первом месте.



Не будет Тиля и Ларссона, но выйдет Понсе. Человек отдохнул, будет готов. Ну и Мирзов выйдет с первых минут. Особых изменений не будет. Ну и главное, чтобы Жиго играл, а то он показывал на своё больное колено в матче с ЦСКА. Могут в принципе дать ему паузу. «Спартак» играет часто, с такой травмой это тяжело.



Но в то же время и положительных эмоций у «Спартака» сейчас хватает. Их прибавилось после дерби. Можно по накатанной играть. Когда ты выигрываешь такие встречи, хочется, чтобы матчи были ещё чаще. Ты начал выигрывать, у тебя получается. А «Спартак» выиграл четыре встречи подряд.



Думаю, «Спартак» в Португалии по обыкновению пропустит, но и забить сможет. «Брага» с «Брондбю» тоже весело играла. У неё будет на день больше для восстановления, но свой матч «Спортингу» она проиграла. С другой стороны, настрой будет максимальным.



Я жду результативного футбола с обеих сторон и ставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.