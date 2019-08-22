«Брага» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги Европы

Популярный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Брага» — «Спартак» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20.



Ставка: «Спартак» не забьёт за 2.31.



«Брага» гораздо сильнее предыдущего соперника красно-белых «Туна» из Швейцарии. «Брага» — четвёртая команда Португалии, она идёт вслед за «Бенфикой», «Порту» и «Спортингом». Обратите внимание, в прошлом сезоне «Брага» провела шесть матчей с командами-грандами в чемпионате и в пяти случаях уступила. Эта команда заведомо слабее.



В нынешнем чемпионате «Брага» пока идёт на восьмом месте с победой и поражением, как раз, кстати, от «Спортинга». Но соперник «Спартака» всё равно очень силён. В предыдущем розыгрыше Лиги Европы «Брагу» из турнира выбила луганская «Заря», случается и такое.



«Брага» и «Спартак» никогда не играли друг с другом, это будет первая встреча команд. В 2011 году «Брага» добралась до финала Лиги Европы, где уступила «Порту» с Радамелем Фалькао, Халком и Гуарином.



Что у «Спартака»? У нас надежда на то, что красно-белые почувствуют свою игру, найдут вдохновение, которое, видимо, появилось после «Туна». Очень интересная ситуация с составом. У москвичей есть футболисты, которые не могут играть в Лиге Европы — это Гус Тиль и Джордан Ларссон, а есть и игрок, который не выступает в чемпионате, но принимает участие в матчах Лиги Европы. Это Эзьекель Понсе, получивший трёхматчевую дисквалификацию в национальном первенстве. Но хорошо, что у «Спартака» есть глубина состава в результате трансферов.



Очень радует, что хорош вратарь Максименко. Не всегда он уверенно играет на выходах, но на линии и в ближней борьбе он прекрасен. За оборону «Спартака» есть опасения, я говорю не только о центральных защитниках, к которым у меня постоянно есть претензии. Зобнин с Гулиевым должны им помогать, но они не справляются с этой задачей. Сейчас есть впечатление, что в атаке у «Спартака» дела гораздо лучше.



Есть Бакаев, о котором и говорить ничего не нужно. Есть Айртон, который мне очень нравится. Хорошо, что у «Спартака» сейчас устаканивается всё. Им важен каждый день совместной работы. Думаю, что красно-белым повезло, что первый матч с «Брагой» пройдёт на выезде, в Португалии нужно выстоять, а потом к ответному матчу надо поднабраться сил и сделать своё дело при своих болельщиках. Выстоит ли «Спартак»? Загадка. Мой прогноз — «Спартак» не забьёт в ворота «Браги» с коэффициентом 2.31», — сказал Гусев.