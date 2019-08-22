«Брага» — «Спартак»: прогноз Эльвина Керимова на матч Лиги Европы

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на 1-й матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сезона-2019/20 «Брага» — «Спартак».



Ставка: обе забьют за 1.97.



«Четыре матча подряд с участием «Браги» и «Спартака» проходит ставка «обе забьют». И португальцы, и наши стараются играть в атаку. При этом проблемы в обороне есть как у команды Рикардо Са Пинту, так и у Олега Кононова. В защите и тем и другим нужно прибавлять.



На выходных «Брага» уступила на выезде «Спортингу» 1:2, а «Спартак» в понедельник одолел в дерби ЦСКА 2:1. Обе команды провели тяжёлые матчи. У «Браги» было больше времени на подготовку, к тому же предстоящий матч будет для португальцев домашним, это значит, что они могли спокойно восстановиться. А спартаковцам необходимо правильно распределить силы перед игрой. С некоторых пор Олег Кононов может ротировать состав.



В матчах с участием этих соперников на старте сезона забивается не меньше 3 мячей и всё время проходит ставка «обе забьют». На это я и поставлю. Мой прогноз — тенденция продолжится и обе команды забьют за 1.97», — сказал Керимов.