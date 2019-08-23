«Леванте» — «Вильярреал». Прогноз и ставки Александра Вишневского

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 2-го тура Примеры сезона-2019/20 «Леванте» — «Вильярреал».
Ставка: минимум 3 гола в матче за 1.70.
«В валенсийском дерби сойдутся две верховые команды. «Вильярреал» начал чемпионат с ничьей 4:4 против «Гранады», в предсезонных матчах «подводники» тоже обычно забивали по три-четыре гола и почти в каждой игре пропускали. «Леванте» же хоть и начал чемпионат с низовой игры – поражения 0:1 в Витории, но голевых моментов в том матче было много.
Не сильно поменявший состав «Леванте» наверняка останется столь же «развеселой» командой, что и в прошлом сезоне, когда по сумме забитых и пропущенных мячей «Леванте» занял второе место в Примере, уступив лишь один гол «Барселоне». В среднем 3,3 гола за матч забивалось в прошлом сезоне в матчах с участием «Леванте».
Ставлю тут на тотал больше. И вероятность голов тут куда больше во втором тайме, когда и температура станет чуть ниже, и защитники подустанут, и свежие атакующие футболисты выйдут на замену. Мне нравятся тут ставки и на тотал больше (1,5) во втором тайме, и на тотал больше (2,5) по итогам всей игры», — сказал Вишневский.
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