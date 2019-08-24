«Норвич» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч 3-го тура чемпионата Англии

Футбольный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Норвич Сити» — «Челси».



Ставка: ничья за 3.95, обе забьют за 1.55.



«Мне кажется, здесь есть несколько факторов, которые позволяют смотреть на это противостояние под разными углами зрения. Во-первых, «Норвич» неплохо стартовал и это команда, которая играет с новым главным тренером в футбол более открытый и остроатакующий, чем это было с его предшественниками. Результаты команды на старте это подтверждают.



Во-вторых, у «канареек» очень неплохое сочетание молодых, амбициозных талантов и закалённых, проверенных ветеранов. Это даёт команде хороший баланс и возможность менять возможности своих атак и вести игру ни через одного игрока, а сразу через нескольких. Это коллектив без одного ярко выраженного лидера. Против такой команды играть сложно, так как игра у нее сбалансированна, в отличие от сегодняшнего «Челси», который стартовал очень неважно.



В-третьих, давление на Лэмпарда возрастает с каждым днём и люди всё чаще разделяют его в Англии на старте этого сезона как гениального игрока и легенду клуба, и как тренера «Челси». Матч с «Норвичем» для Лэмпарда будет продолжением воспоминаний противостояния его с этим клубом в прошлом сезоне, когда он руководил «Дерби». Эти матчи хоть и закончились совокупно в пользу его команды, но были одними, наверное, из самых острых за весь сезон в Чемпионшипе.



Учитывая кадровые проблемы, которые есть у «Челси», и то, что «Норвич» их, по сути, лишён, я предлагаю поставить на несколько историй в этом матче. Во-первых — оба клуба забьют. Во-вторых — «Норвич» не проиграет. В-третьих — матч завершится вничью, причём можно рискнуть и сделать четвёртую ставку на то, что хозяева откроют счёт в этой игре».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.