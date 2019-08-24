«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Локомотива» за 2.65.



«В матче с «Динамо» мы видели, что «Локомотив» может отдать первый тайм, может отдать какую-то часть матча. Семин после игры с «Динамо» говорил об этом. Он отмечал, что не знает, по какой причине это происходит. Но потом все равно мастерство «железнодорожников» сказалось, особенно Алексея Миранчука. Он растет на глазах. Он будет прибавлять. Хорош и брат — Антон, и Крыховяк великолепно играет. Смолов прибавляет.



Что касается «Краснодара», то безобразием можно назвать произошедшее в Греции. Я говорил, что будет очень обидно, если «Краснодар» пройдет «Порту», а потом вылетит от «Олимпиакоса». Бездарно сыграли с греками. Последние 15 минут — это что-то из ряда вон. «Краснодар» — не «Барселона» и не «Ливерпуль», чтобы отыграться.



Сейчас всё против «Краснодара» — перелёт долгий, плохое настроение, график сложный. Проверка это для краснодарцев. На чудо с «Олимпиакосом» рассчитывать не приходится. Трудно будет и с «Локомотивом», который целенаправленно готовился к матчу. Состав у «Локо» наигранный. Предлагаю поставить на победу москвичей в этой встрече».



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