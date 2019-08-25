«Крылья Советов» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 7-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.02.



«Спартак», как и «Краснодар», находится в тяжелом, интенсивном графике. Тут и перелеты, и смена климатических поясов, и ротация состава, пусть и минимальная, которая происходит между матчами Лиги Европы и чемпионата. Много эмоций было выплеснуто в дерби, их, быть может, не хватило с «Брагой». После «Браги» был шестичасовой перелет. Думаю, команда сразу полетела в Самару. А тут еще соперник, который почувствовал вкус победы, обыграв «Урал» на выезде.



Думаю, «Спартаку» будет откровенно непросто. Силенок на второй тайм может не хватить, даже с учетом возвращения в состав Тиля и Ларссона. Думаю, в первом тайме «Спартак» отдаст инициативу. Так он играл с «Туном» и ЦСКА. Во втором… Даже не знаю, за счет каких ресурсов «Спартак» может прибавить. Может быть, «Крылья», которые будут чуть посвежее, прибавят.



Думаю, первый тайм получится вариантом разведки. А во втором тайме уже произойдут голевые свершения. Исхожу из тяжелого графика «Спартака». Бонус для «Крыльев» — команда готовилась неделю к матчу. Мой прогноз — «второй тайм результативнее первого» за 2,02".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.