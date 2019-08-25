«Барселона» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч испанской Примеры

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Бетис» во 2-м туре испанской Примеры сезона-2019/20.



Ставки: обе забьют за 1.78, победа «Бетиса» с форой (+2) за 1.68.



«Одна из главных афиш испанского тура. У «Барселоны» возвращается Лионель Месси. Но мы знаем, что она потеряла Луиса Суареса, Усмана Дембеле. Ну и футбол, который «Барса» показала в Бильбао, мягко говоря, не впечатлил.



Здесь первая домашняя игра. В прошлом сезоне «Барселона» дома проиграла «Бетису» — 3:4. Но тогда «Бетисом» руководил Кике Сетьен. Он более искушенный тренер, чем Жоан Руби. «Бетис» первый матч проиграл дома. Но там сразу все пошло не так, удалили Жоэля Роблеса на старте игры. «Бетис» неплохо смотрелся, но проиграл «Вальядолиду» — 1:2. Но севильянцы сумели забить в большинстве.



Если «Бетис» сыграет смело, агрессивно, то у «Барселоны» будут проблемы. Если севильянцы окопаются и будут ждать какого-то контратакующего шанса, то Месси с компанией этот «Бетис» затопчут.



Думаю, вариант с тем, что «Бетис» сыграет агрессивно в начале чемпионата, более уместен, он правдоподобен. Фекиру захочется себя проявить, есть Борха Иглесиас, Лоренцо Морон. Состав у «Бетиса» очень приличный. Хоакин все еще в строю. Сыграл бы «обе забьют» за 1,78. Кроме того, если «Барса» выиграет, то не очень крупно. Нет предпосылок, чтобы поверить в крупную домашнюю победу каталонцев. Так что можно рассмотреть вариант «Бетис» с форой (+2) за 1,68".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.