Эксперты назвали вероятность отставки Семака после поражения «Зенита» от «Уфы»

В седьмом туре РПЛ «Зенит» проиграл в гостях «Уфе» со счётом 0:1. Полученное поражение стало первым в сезоне для сине-бело-голубых.

Клуб с берегов Невы демонстрирует приличные результаты, но главного тренера часто критикуют за не самый яркий футбол. Букмекеры не прошли мимо данной ситуации, выставив котировки относительного ближайшего будущего Сергея Семака.

Если до 2020 года руководство «Зенита» назначит нового главного тренера, то сыграет ставка за 11.0 (вероятность 8%). Сохранение Сергеем Семаком своего нынешнего места работы оценивается экспертами коэффициентом 1.01 (92%).

Сине-бело-голубые не смогли забить ни «Ахмату», ни «Уфе», а в следующем туре «Зенит» сыграет на выезде со «Спартаком».

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