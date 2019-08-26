Аналитики назвали шансы Медведева выиграть US Open-2019

Сегодня в Нью-Йорке стартует главный турнир оставшейся части теннисного сезона — Открытый чемпионат США. В числе фаворитов — россиянин Даниил Медведев, выигравший перед US Open престижные соревнования в Цинциннати.



Поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 10.5, что соответствует вероятности примерно 8%. Букмекеры оценивают выше только шансы Новака Джоковича (коэффициент 1.945, вероятность 49%), Рафаэля Надаля (3,5, 25%) и Роджера Федерера (6.8, 12%). В первом раунде Медведев сыграет с представителем Индии Праджнешем Гуннесвараном.



В числе вероятных претендентов на победу также Доминик Тим (21.00, 4%), Стефанос Циципас (22.00, 4%) и Александр Зверев (25.00, 4%). Поставить на Карена Хачанова можно за 41.00 (1,5%). Шансы Андрея Рублева аналитики оценили коэффициентом 100.00 (0,6%).

