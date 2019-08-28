«Аякс» — АПОЭЛ: прогноз Константина Генича на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Аякс» — АПОЭЛ в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Аякс» забьёт 2 или 3 гола за 2.04.



«Аякс» неплохо смотрелся в первые минуты игры на Кипре, но потом АПОЭЛ осмелел, стал выглядеть куда интереснее. Очень хороший 11-й номер в атаке у киприотов, потерзал оборону «Аякса». Где-то амстердамцы даже отскочили. И во втором тайме хорошие вылазки были у АПОЭЛа. Но в итоге ничья 0:0. Для «Аякса» вполне рабочий счёт. Можно добиться своего при своих болельщиках в Амстердаме.



Думаю, что «Аякс» достаточно уверенно дома обыграет АПОЭЛ. Можно было бы сыграть с форой: «Аякс» просто сильнее. Но я давал на матч с ПАОКом прогноз, что «Аякс» забьёт 2 или 3 гола, ставка сыграла. Думаю, можно повторить этот прогноз и сейчас. Коэффициент выше двойки. Мне кажется, что эту норму «Аякс» в домашней игре с АПОЭЛом должен оформить», — сказал Генич.



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