Федерер — Джумхур: прогноз Дарьи Левченко на матч 2-го круга US Open

Телеведущая Дарья Левченко дала прогноз на матч 2-го круга US Open между Роджером Федерером из Швейцарии и боснийцем Дамиром Джумхуром.



Ставка: 28 или больше геймов в матче за 1.79.

«Великий Роджер Федерер, видимо, немножечко устал быть великим или скорее даже непобедимым. Его последние два матча говорят об этом: проигрыш, приятный проигрыш, хоть мне и нравится Федерер, нашему Андрею Рублеву и отданный сет Сумиту Нагалу в первом круге Открытого чемпионата США. В любом случае, фаворитом в паре с Джумхуром будет Федерер, как думают многие эксперты, аналитики, букмекеры. Тут я с ними согласна.



Тем более, Дамир тоже отдал один сет своему сопернику в стартовом круге в Нью-Йорке, которым был француз Беншетри. И вообще, как мне кажется, босниец не очень стабильный игрок. Что касается личных встреч Роджера Федерера и Дамира Джумхура, то их было всего две. Обе игры прошли в рамках турниров «Большого Шлема» и обе выиграл швейцарец.



Ставить на победу Федерера бессмысленно, так как слишком маленький коэффициент дают букмекеры. Надо смотреть, какие есть еще варианты. На фору Роджера есть парочка неплохих коэффициентов. Хорошие варианты с форами на -8, -9, -9,5. На мой взгляд, это прям очень круто, учитывая какую игру сейчас демонстрирует Федерер. Но мне нравится тотал больше 28 геймов», — сказала Левченко.



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