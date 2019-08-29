Эксперты назвали ставки россиян на матч «Cпартак» — «Брага» в Лиге Европы

Ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы «Cпартак» — «Брага» начнётся сегодня, 29 августа, в 20:15 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.
88% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу спартаковцев, 10% — на гостей, и 2% — на ничью.
На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 88% объёма рынка при коэффициенте 1.67. 12% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.20).
Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Спартака». На этот исход поставлено 46% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на итоговый успех команды Олега Кононова (34%), на победу москвичей с форой (0) (9%), на непроигрыш хозяев поля (7%) и на победу «Браги» (4%).
На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 200 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на победу «Спартака» с коэффициентом 2.15. Средняя сумма ставки на матч — 400 рублей.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 29 августа 2019
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 28 августа 2019
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 27 августа 2019
-
21:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30