Эксперты назвали шансы «Зенита» и «Локомотива» выйти в плей-офф Лиги чемпионов

29 августа состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Своих соперников узнали «Зенит» и «Локомотив». Букмекеры назвали шансы российских клубов пройти в плей-офф турнира.



Шансы питерцев выйти из группы с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпцигом» эксперты оценили коэффициентом 3.5, что соответствует вероятности 25%. По оценке аналитиков, фаворит квартета — немецкий клуб. Его шансы выйти в плей-офф оцениваются коэффициентом 3.2 (27%). Вероятность прохода в плей-офф «Лиона» оценивается коэффициентом 3.5 (25%). Поставить на «Бенфику» можно за 4.00 (23%).



Поставить на проход «Локомотива» в 1/8 финала можно с коэффициентом 30.00 (шансы — 3%). Фаворит этой группы — «Ювентус», его выход из группы эксперты оценили коэффициентом 1.65 (57%). Поставить на мадридский «Атлетико» можно за 2.7 (34%), а на немецкий «Байер» — за 13.00 (7%).



Матчи группового раунда Лиги чемпионов стартуют 17 сентября.



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