«Бернли» — «Ливерпуль»: прогноз Дарьи Исаевой на матч 4-го тура АПЛ
Ведущая шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» Дарья Исаева дала прогноз на матч 4-го тура АПЛ «Бернли» — «Ливерпуль». Встреча состоится 31 августа, начало — в 19:30 мск.
Ставка: «Бернли» забьёт за 1.79.
«С приходом Криса Вуда атака «Бернли» расцвела! Она по-прежнему дико прямолинейна, но хотя бы голы пошли. На выходных в гости к «Бернли» приедет «Ливерпуль». И так как это не «Энфилд», а Эшли Барнс в огне, мы вполне можем ожидать, что как минимум один гол команда Шона Дайча забьёт. Коэффициент на то, что «Бернли» отправит один гол в ворота «Ливерпуля», — 1,79. Мне кажется, как-нибудь, корявенько, да вкатят они этот мяч», — сказала Исаева в ходе шоу «Ставка тура».
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