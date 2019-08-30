Аналитики назвали шансы «Краснодара» и ЦСКА выйти в плей-офф Лиги Европы

Сегодня состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20. «Краснодар» сыграет в группе С вместе со швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецким «Трабзонспором». ЦСКА в квартете H соперники достались «Эспаньол», болгарский «Лудогорец» и «Ференцварош» из Венгрии. Букмекеры назвали шансы российских клубов пройти в плей-офф турнира.



Шансы краснодарцев выйти из группы эксперты оценили коэффициентом 1.70, что соответствует вероятности 58%. Выше оцениваются шансы только «Хетафе», поставить на выход испанцев в плей-офф можно за 1.50 (67%). Поставить на «Базель» можно с коэффициентом 2.30 (43%), а на «Трабзонспор» — за 2.40 (41%).



Поставить на проход ЦСКА в плей-офф Лиги Европы можно с коэффициентом 1.36 (шансы — 72%). Фаворит этой группы — «Эспаньол», его выход из группы эксперты оценили коэффициентом 1.28 (78%). Поставить на «Лудогорец» можно за 2.5 (40%), а на «Ференцварош» — за 7.00 (14%).



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