Рублёв — Берреттини: котировки на матч 4-го круга US Open

2 сентября в матче четвёртого круга мужского одиночного разряда US Open Андрей Рублёв сыграет с Маттео Берреттини. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу россиянина можно за 1.50, что соответствует вероятности 63%. Сделать ставку на итальянского теннисиста можно с коэффициентом 2.60 (37%).



Вероятность того, что в матче будет как минимум 40 геймов, эксперты оценили коэффициентом 1.90. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход встречи, — победа Рублёва в трёх партиях (коэффициент 3.40).



Победитель встречи в четвертьфинале турнира сыграет с сильнейшим в противостоянии Гаэля Монфиса из Франции и испанца Пабло Андухара.

Андрей Рублёв — Маттео Берреттини. Прогноз: россиянин станет открытием US Open Если Андрей вновь сыграет на том же уровне, то наверняка победит.