Рублёв — Берреттини: котировки на матч 4-го круга US Open
2 сентября в матче четвёртого круга мужского одиночного разряда US Open Андрей Рублёв сыграет с Маттео Берреттини. Букмекеры назвали фаворита встречи.
Поставить на победу россиянина можно за 1.50, что соответствует вероятности 63%. Сделать ставку на итальянского теннисиста можно с коэффициентом 2.60 (37%).
Вероятность того, что в матче будет как минимум 40 геймов, эксперты оценили коэффициентом 1.90. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.
По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход встречи, — победа Рублёва в трёх партиях (коэффициент 3.40).
Победитель встречи в четвертьфинале турнира сыграет с сильнейшим в противостоянии Гаэля Монфиса из Франции и испанца Пабло Андухара.
Андрей Рублёв — Маттео Берреттини. Прогноз: россиянин станет открытием US Open
Если Андрей вновь сыграет на том же уровне, то наверняка победит.
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