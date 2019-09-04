Хабиб — Порье, когда и по какому каналу покажут бой, какие ставки и коэффициенты

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой против американца Дастина Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на Первом канале.



По прогнозам букмекеров Нурмагомедов — фаворит поединка. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.22. Это соответствует вероятности 78%. Сделать ставку на триумф Порье можно за 4.30 (21%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 66.0 (1%).



Поставить на победу Хабиба досрочно можно с коэффициентом 1.92. На триумф российского бойца решением судей эксперты предлагают коэффициент 3.0. Вероятность досрочной победы американца Порье букмекеры оценили коэффициентом 6.20.



Хабиб провёл свой предыдущий бой 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.



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