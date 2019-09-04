Эксперты назвали шансы вызова Шюррле в сборную Германии из «Спартака»
Новичок «Спартака» Андре Шюррле неплохо вписался в состав москвичей, сразу став лидером атак красно-белых. Букмекеры принимают ставки на возможный вызов полузащитника в сборную Германии из состава «Спартака».
Поставить на то, что Шюррле получит вызов от Йоахима Лева до конца 2019 года, можно с коэффициентом 4.70. Это соответствует вероятности 20%. Сделать ставку на то, что полузащитник все-таки останется без сборной в 2019 году, можно за 1.15 (80%).
За национальную сборную Германии Шюррле провел 57 матчей, в которых забил 22 мяча. В 2014 году он стал чемпионом мира в составе команды Йоахима Лева. В последний раз на данный момент полузащитник сыграл за сборную в марте 2017 года.
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