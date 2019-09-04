Аналитики назвали шансы Медведева выиграть US Open

Вчера Даниил Медведев обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии и впервые в карьере вышел в полуфинал US Open. Букмекеры назвали шансы россиянина выиграть турнир.
Поставить на то, что Медведев станет чемпионом, можно с коэффициентом 6.00. Это соответствует вероятности 14%.
Фаворит турнира, по оценке экспертов, Рафаэль Надаль. Поставить на победу испанца можно за 1.32 (65%). Испанец еще не вышел в полуфинал, в 1/4 финала он сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом (40.0, 2%).
Поставить на Григора Димитрова, который сыграет с Медведевым в полуфинале, можно за 7.0 (12%). В 1/4 финала болгарин в пяти партиях обыграл Роджера Федерера.
Шансы Гаэля Монфиса букмекеры оценили коэффициентом 23.0 (4%). Поставить на итоговую победу его соперника по полуфиналу — Маттео Берреттини — можно за 35.0 (3%).
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