«Йокерит» – «Ак Барс»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» – «Ак Барс».



Ставка: победа «Йокерита» в матче за 1.85.



«Ак Барс» прошлый чемпионат начал с крупного поражения от СКА со счетом 1:6. Вполне возможно, что такой же исход случится и сейчас, так как «Ак Барс» еще не набрал оптимальной формы. «Ак Барс» будет постепенно вкатываться в чемпионат и по ходу сезона улучшать результаты. Думаю, что «Йокерит» должен побеждать в этой встрече.



«Йокерит» в регулярном чемпионате показывает результаты лучше, чем в матчах плей-офф. Возможно, в плей-офф ему тяжело играть несколько матчей подряд, но в регулярном сезоне «Йокерит» и «Барыс» будут лучшими иностранными клубами в КХЛ.



У «Ак Барса» сменился главный тренер, им стал Дмитрий Квартальнов. У него всегда были хорошие команды, и они были лидерами лиги, когда он их тренировал, поэтому я не думаю, что он изменит свой тренерский стиль. По моему мнению, Квартальнов будет ставить команде свою систему игры. «Ак Барс» покинул чешский игрок Иржи Секач, который забивал очень много шайб. Казанцы приобрели из «Барыса» нападающих Патриса Кормье и Мэттью Фрэттина. Посмотрим, смогут ли они его заменить и как в целом выступит команда.



Думаю, в этом сезоне «Ак Барс» не сумеет стартовать с победы. Может быть, в этой игре будет много борьбы и овертайм, но победит все-таки «Йокерит», — сказал Вуйтек.



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