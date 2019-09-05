Армения – Италия: прогноз Валерия Непомнящего на матч квалификации Евро-2020

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч отборочного турнира Евро-2020 между сборными Армении и Италии.
Ставка: обе забьют — нет за 1.65.
«Италия в этом матче явный фаворит. Армения победила Грецию в прошлом матче, но я бы сказал, что это команды, равные по уровню игры. Итальянцы, конечно, фавориты, но не думаю, что в гостях они победят крупно. Итальянцы должны занимать первое место в своей группе и выходить на Евро. По сравнению с чемпионатом мира, Италия сейчас — другая сборная, и я думаю, она входит в число сильнейших.
Новый тренер сборной Италии Манчини, на мой взгляд, переоценён. Если команда добивается успеха при нем, то там сказывается очень высокий уровень самих игроков. И ему сейчас повезло с составом. Однако в целом у меня он как тренер доверия не вызывает», — сказал Непомнящий.
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