Эксперты: бой Хабиб — Порье может завершиться двойным нокаутом

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой против американца Дастина Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск.



По оценке экспертов, маловероятно, что бой закончится двойным нокаутом. Но, тем не менее, такой шанс есть. Поставить на то, что поединок россиянина и американца завершится тем, что соперники отправят друг друга в нокаут одновременно, можно с коэффициентом 250.0. Это примерно 0.4% вероятности.



Свой предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.



Хабиб снова не сделает вес? Эксперты в полном неадеквате Самые дикие ставки на бой Нурмагомедов – Порье. Можно проверить коэффициент 250.0.