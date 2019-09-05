Эксперты: бой Хабиб — Порье может завершиться двойным нокаутом
7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой против американца Дастина Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск.
По оценке экспертов, маловероятно, что бой закончится двойным нокаутом. Но, тем не менее, такой шанс есть. Поставить на то, что поединок россиянина и американца завершится тем, что соперники отправят друг друга в нокаут одновременно, можно с коэффициентом 250.0. Это примерно 0.4% вероятности.
Свой предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.
Хабиб снова не сделает вес? Эксперты в полном неадеквате
Самые дикие ставки на бой Нурмагомедов – Порье. Можно проверить коэффициент 250.0.
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