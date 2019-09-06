Германия — Нидерланды: прогноз Эльвина Керимова на игру квалификации Евро-2020

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч группы C квалификации чемпионата Европы 2020 Германия — Нидерланды.



Ставка: минимум 10 угловых в матче за 1.62.



«В одном из центральных матчей осенней части отбора я жду большого количества угловых. Объясню почему. Немцы активно используют фланги и любят коллекционировать стандарты с угла поля. В матчах с белорусами и эстонцами команда Йоахима Лева подала (или разыграла) 8 и 10 угловых соответственно.



В первом случае Германия была щедра и при обороне: сборная Беларуси сама четырежды подавала от углового флага. А в первой встрече с Нидерландами в Амстердаме немцы и вовсе позволили сопернику подать 9 угловых за игру. Голландцы же удивили в домашнем поединке со сборной Беларуси: гости в той встрече получили возможность 5 раз разыграть мяч с угла поля, тогда как хозяева сподобились на 3 угловых за 90 минут. Возможно, сказалось то, что команда Рональда Кумана слишком рано заполучила комфортное преимущество в счете и успокоилась.



В Гамбурге точно не стоит ждать спокойной игры. Я думаю, футбол получится ярким, и дополнят его угловые, которые соперники любят коллекционировать. Мой прогноз — тотал угловых больше (9,5) за 1,62», — сказал Керимов.



Германия – Нидерланды. Прогноз: Промес и ван Дейк уедут из Гамбурга ни с чем Молодые лидеры оранжевых заняты адаптацией в новых клубах, а звёзды Германии уже набрали форму.