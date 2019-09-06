Германия — Нидерланды: прогноз Егора Титова на квалификацию Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Германия — Нидерланды в квалификации Евро-2020.
Ставка: минимум 2 гола в каждом тайме за 4.25.
«Голландцы в непростое положение попали в отборочном турнире. У них три очка в группе после двух матчей. У Германии — 9 после трех. А вот Северная Ирландия сыграла уже 4 игры, набрав 12 очков. Но она пока не играла ни разу ни с немцами, ни с голландцами, просто собрала свое. Тем не менее, если представить, что сейчас голландцы проигрывают, то они теряют право на ошибку. А победить Северную Ирландию, особенно на ее поле, задача не самая легкая.
Немцы уже обыграли голландцев в гостевой встрече — 3:2. Очень яркая была встреча. И я жду повторения. Да, у Нидерландов в защите лучший игрок мира Ван Дейк, но там система не такая отлаженная, как в «Ливерпуле». Поэтому в сборной у него в атаке на стандартах успехов больше, чем сзади.
Немцы очень много забивают, но порядка в обороне у них сейчас нет. Обновлений много. Дома они будут играть от себя, голландцы отсиживаться сзади не станут. Уверен, мы получим очень увлекательную игрушку с массой голов. Поставлю на то, что в обоих таймах будет забито больше 1,5 мяча», — сказал Титов.
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