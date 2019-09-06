Эксперты назвали вероятное число раундов в бою Хабиб — Порье

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой с американцем Дастином Порье. Поединок начнётся, ориентировочно, в 23:00 мск.
Согласно регламенту соревнования, в бою между Нурмагомедовым и Порье может быть от одного до пяти раундов. Эксперты провели потенциальный анализ точного количества указанных отрезков и назвали наиболее вероятные варианты развития событий.
По оценке букмекеров, в поединке Хабиба и Дастина Порье, скорее всего, состоится от трёх до четырёх раундов. Поставить на тотал больше 3,5 (четыре или больше) можно за 1.8, а противоположный исход (три или меньше) аналитики оценили коэффициентом 2.0.
Предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.
- 6 сентября 2019
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