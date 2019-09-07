Букмекеры назвали шансы досрочной победы Нурмагомедова над Порье

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведёт бой против американца Дастина Порье. Поединок начнётся ориентировочно в 23:00 мск.
Согласно котировкам экспертов, у Хабиба есть неплохие шансы одолеть Порье до завершения последнего раунда поединка и дальнейших судейских подсчётов. Если Нурмагомедов добудет досрочную победу, то сыграет ставка с коэффициентом 1.75, что соответствует 54,3% вероятности. Обратный исход букмекеры оценили коэффициентом 2.08 (45,7%).
Свой предыдущий бой Хабиб провел 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. Он победил ирландца Конора Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе. После боя произошла драка, в результате которой россиянина отстранили от соревнований на девять месяцев.
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