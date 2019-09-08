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Армения – Босния и Герцеговина: прогноз Нобеля Арустамяна на матч отбора Евро

Армения – Босния и Герцеговина: прогноз Нобеля Арустамяна на матч отбора Евро
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 6-го тура квалификации Евро-2020 Армения – Босния и Герцеговина.

Ставка: обе забьют за 1.74.

«Армения сыграла неплохой матч против итальянцев. Понятно, что уровень мастерства разный, как и уровень восприятия ситуации, но даже вдесятером армяне смотрелись хорошо. Вопрос, хватит ли у них сейчас сил на то, чтобы с боснийцами выдать такой же сильный матч. Понятно, что силы футболистов сборной небезграничны, и это одна из проблем.

Но матч домашний, решающий, определяющий, поэтому, мне кажется, армяне должны себя проявить. Ну а что касается Боснии, которая очень неровно играет в этом отборочном цикле, это и вовсе ключевой матч: его она не добьётся победы, возможно, она уже попрощается с мечтами о путёвке на Евро.

Поэтому я считаю, что игра будет обоюдоострая, обе команды будут играть на победу. Ведь ничья в этом матче устроит только финнов. Поэтому я поставлю на голы в обе стороны».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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