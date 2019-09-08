Бой Хабиб — Мейвезер проведут по правилам бокса – стали известны шансы

7 сентября в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл бой против американца Дастина Порье. В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление соперника и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.

Нурмагомедов во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв.

Согласно котировкам букмекерских контор, Нурмагомедов может сразиться с Флойдом Мейвезером до конца года в поединке по правилам бокса. Поставить на данное событие эксперты предлагают за 7.8, что соответствует 11,8% вероятности. Обратный исход оценивается аналитиками коэффициентом 1.05 (88,2%).

Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».