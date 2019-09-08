Эксперты оценили шансы завершения карьеры Хабибом до конца года

В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов провёл бой против американца Дастина Порье. В третьем раунде Хабиб сумел сломить сопротивление соперника и одержал досрочную победу, проведя удушающий приём.



Россиянин во второй раз успешно провёл защиту титула и продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боёв.

По мнению аналитиков, после проведённого поединка Нурмагомедов может объявить о завершении карьеры в ближайшее время. Если упомянутое заявление от Хабиба состоится до наступления 2020 года, то сыграет коэффициент 6.80, что соответствует 13.5% вероятности. На противоположный исход букмекеры предлагают поставить за 1.07 (86,5%).

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