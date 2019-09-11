«Нефтехимик» — «Металлург» Мг: прогноз Алексея Лазаренко на матч КХЛ

Экс-нападающий национальной сборной Украины Алексей Лазаренко, выступавший в чемпионате России за столичные клубы «Спартак» и «Крылья Советов», а также за хабаровский «Амур», дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — «Металлург» Мг.
Ставка: победа «Металлурга» за 1.95.
«Думаю, что мы увидим интересный матч с обилием голов, тем более с увольнением Яндача и приходом Воробьёва игра уральской команды изменилась, что и показал бой с одним из фаворитов сезона «Автомобилистом». Просто «Магнитке» немного не хватило удачи, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.
Илья Воробьёв перетряхнул звенья, и команда стала выглядеть гораздо интереснее. Ребята стали играть более раскрепощённо, тем более что три поражения в четырёх играх должны уральцев, конечно, встряхнуть.
Команда из Татарстана выглядит пока достаточно слаженно и является очень неуступчивой: ЦСКА еле одолел, и то только в овертайме. Хотя надо сказать, что все команды Вячеслава Буцаева выглядят всегда в порядке: надёжная, цепная оборона, агрессивное нападение, качественные легионеры. Я бы особенно выделил первую тройку Порядин — Митчелл — Уайт, которая сделала результат в матче с рижским «Динамо». Порядин так вообще забивает пока в каждой игре.
Так что уральцам легко точно не будет, но мне кажется, именно в данном матче уральцы сломят сопротивление неуступчивого татарского клуба и смогут одержать свою вторую победу, которая важна для них как моральный допинг. Всё-таки непривычно видеть многолетнего лидера российского хоккея в нижней части турнирной таблицы», — сказал Лазаренко.
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