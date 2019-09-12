«Локомотив» – «Динамо» М: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва.
Ставка: победа «Локомотива» в основное время за 2.30.
«Локомотив» не очень хорошо стартовал в этом сезоне, но сейчас они должны найти свою игру и стабильно набирать очки, тем более в домашних матчах. Думаю, одержать победу над «Динамо» будет важно, чтобы улучшить положение в таблице, тем более против москвичей у ярославцев очень хорошие результаты в последних матчах.
Тяжело сказать, почему «Локомотив» не лучшим образом стартовал в чемпионате. Обычно всегда первые матчи получаются тяжёлыми, особенно с новым тренером, который пока незнаком с игрой в КХЛ, с Россией, не знает ещё хорошо свою команду, соперников по чемпионату. Сейчас со временем «Локомотив» разгонится и начнёт стабильно набирать очки. Также Крэйгу Мактавишу нужно ещё привыкнуть к российскому хоккею, так как тут по-другому, чем в Канаде.
В предстоящей игре «Локомотив» играет на своей площадке, превосходит соперника в скорости, поэтому они будут проводить быстрые атаки и способны забить несколько шайб. Так что «Локомотив» для меня фаворит, и я поставлю на их победу в основное время», — сказал Вуйтек.
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