«Мальорка» — «Атлетик Бильбао»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 4-го тура Примеры сезона-2019/20 «Мальорка» — «Атлетик Бильбао».
Ставка: победа «Мальорки» в один мяч за 4.69.
«Атлетик Бильбао» блестяще провел три стартовых тура чемпионата: выиграл у «Барсы» и «Реала Сосьедад» и сыграл вничью с «Хетафе» на его поле. В итоге баски уже на втором месте в таблице, выше только мадридский «Атлетико».
«Мальорка» — в другой ситуации, она выиграла в первом туре у «Эйбара» — 2:1, а затем потерпела два поражения. И, конечно, команде будет трудно в этом сезоне, потому как в прошлом она играла в Сегунде. А уровень Примеры и Сегунды сильно отличается.
Но с «Атлетиком» «Мальорка» играет дома, и ей крайне важно добиться победы. Думаю, Бильбао сильнее «Мальорки», ведь у них есть такие классные исполнители, как Адурис и Иньяки Уильямс, есть тренер, который работает на этом уровне уже больше двух сезонов, что тоже важно.
Но «Мальорке» игра важна. И, мне кажется, будет сюрпрайз. Мой прогноз – хозяева победят, я бы даже сказал, что с разницей в один мяч».
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