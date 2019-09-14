«Спартак» — «Урал»: прогноз Евгения Ловчева на матч чемпионата России в Москве

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Спартак» — «Урал».



Ставка: «Спартак» победит за 1.55, «Урал» не забьет за 2.25.



«Честно скажу, совершенно не понимаю, как сейчас играет «Спартак». Надеюсь, перерыв на матчи сборных помог красно-белым отойти от командных проблем.



Многие футболисты «Спартака» уезжали играть за сборные, в том числе за молодежную команду России. Например, Максименко, Рассказов, Джикия, Зобнин. В общем, такая эмоциональная пертурбация была необходима, и вовремя она случилась. Думаю, она помогла футболистам разгрузиться психологически, потому что до перерывы многое не получалось.



На самом деле, надежда на защиту «Спартака». Что она проведет матч на ноль. А в атаке есть кому отличиться. Но пока «Спартак», конечно, находится в стадии становления».



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