«Уотфорд» — «Арсенал»: прогноз Александра Елагина на матч 5-го тура АПЛ
Известный комментатор Александр Елагин на шоу «Ставка тура» на «Okko Спорт» дал прогноз на матч АПЛ «Уотфорд» — «Арсенал».
Ставка: «Уотфорд» не проиграет за 1.87.
«У «Уотфорда» первый матч с новым тренером, мотивация у игроков сумасшедшая, физическое состояние прекрасное — начало сезона. Никому они не уступили физически из тех, с кем встречались и проиграли. Бежали очень прилично во всех матчах, даже по последней игре с «Ньюкаслом» это было видно. «Арсенал» будет атаковать, «Уотфорд» будет высоко прессинговать, потому что жаться к воротам команде бессмысленно. Мне представляется, «Уотфорд» вполне может оторвать ничеечку, не проиграть».
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