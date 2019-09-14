«Барселона» — «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 5-го тура Примеры сезона-2019/20 «Барселона» – «Валенсия».



Ставка: «Барселона» победит за 1.50.



«Центральный матч тура в Ла Лиге — встречаются чемпион и обладатель Кубка Испании прошлого сезона. Причем в финале Кубка «Валенсия» обыграла именно «Барсу».



Матч крайне важен для каталонцев, поскольку они уже дважды потеряли очки в трех турах чемпионата. Понятно, сказывается отсутствие из-за травмы Месси. Но пусть он отдыхает, потому как на следующей неделе «Барсе» предстоит играть в Лиге чемпионов. Плюс, возможно, не будет Суареса. Зато в строю Гризманн и вся средняя линия команды.



А в «Валенсии» очень странная ситуация: уволен тренер Марселино, который, на мой взгляд, сумел поставить команде отличную игру. И непонятно, как проявит себя новый наставник, ведь не секрет, что в «Валенсии» работать очень трудно: решения сингапурского владельца клуба часто не поддаются логике. Тем не менее считаю классными всех игроков этого клуба, это команда топ-уровня.



Думаю, чтобы обыграть «Валенсию», «Барсе» придется сконцентрироваться на сто процентов, играть мощно с первой до последней минуты, поскольку класс исполнителей позволяет оранжевым претендовать на голы в любом матче.



И все-таки не факт, что уход Марселино хорошо скажется на команде, поэтому поставлю на победу «Барселоны». А также на то, что каталонцы забьют минимум 1 мяч во втором тайме».



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