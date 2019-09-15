«Рома» — «Сассуоло»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 3-го тура Серии А

Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 3-го тура Серии А сезона-2019/20 «Рома» — «Сассуоло».
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.28.
«Рома» перестраивается, причем перестраивается на ходу — в последний день трансферного окна был приобретён Мхитарян. Не знаю, будет ли он играть в этой встрече, но он в хорошей форме. За сборную Армении сыграл великолепно, особенно в матче с Боснией.
Что касается «Сассуоло», то там тренер Де Дзебри, который предпочитает ставить атакующий футбол, и цель его — забивать. И вообще он прогрессивный итальянский тренер.
То же самое можно сказать и о Фонсеке, кроме того что он не итальянец и у него опыт побогаче. Поэтому от этого матча я жду атакующего футбола, тотал больше 3,5 гола».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
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