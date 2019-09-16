«Ростов» – «Ахмат»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 9-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Ростов» – «Ахмат».
Ставка: победа «Ростова» за 1.80.
Для меня «Ростов» — фаворит, но эта игра простой для него не будет. «Ахмату» отступать некуда, поэтому я думаю, что «Ростову» придётся сложно в этой игре. Но всё равно у команды есть хорошие шансы на победу.
У «Ростова» некоторые основные игроки уезжали в свои национальные сборные, поэтому в этом плане могут быть некоторые трудности. Сложно говорить о том, что «Ростов» выиграет в два мяча и более. Но команда Карпина должна одержать победу на своём поле над «Ахматом», который сейчас находится в непростой ситуации. Для грозненцев это очень важный матч, но набрать очки им будет очень сложно, так как им с трудом даются забитые мячи.
Я думаю, что в матче в принципе не будет много голов. Шомуродов после игр за сборную будет уставший, как и некоторые другие игроки. Да и к тому же «Ростов» с «Ахматом» в последнее время между собой играют нерезультативно», — сказал Непомнящий.
Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».
- 16 сентября 2019
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
- 15 сентября 2019
-
19:45
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:20
-
12:00
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00