«Ростов» – «Ахмат»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 9-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 9-го тура РПЛ «Ростов» – «Ахмат».



Ставка: победа «Ростова» за 1.80.



Для меня «Ростов» — фаворит, но эта игра простой для него не будет. «Ахмату» отступать некуда, поэтому я думаю, что «Ростову» придётся сложно в этой игре. Но всё равно у команды есть хорошие шансы на победу.



У «Ростова» некоторые основные игроки уезжали в свои национальные сборные, поэтому в этом плане могут быть некоторые трудности. Сложно говорить о том, что «Ростов» выиграет в два мяча и более. Но команда Карпина должна одержать победу на своём поле над «Ахматом», который сейчас находится в непростой ситуации. Для грозненцев это очень важный матч, но набрать очки им будет очень сложно, так как им с трудом даются забитые мячи.



Я думаю, что в матче в принципе не будет много голов. Шомуродов после игр за сборную будет уставший, как и некоторые другие игроки. Да и к тому же «Ростов» с «Ахматом» в последнее время между собой играют нерезультативно», — сказал Непомнящий.



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