«Атлетико» — «Ювентус»: прогноз Жорди Гратакоса на игру Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Атлетико» Мадрид — «Ювентус».



Ставка: победа «Атлетико» за 2.45.



«Атлетико» Мадрид — «Ювентус» — это тоже супер игра. Команды встречались друг с другом год назад. Тогда в первой встрече победил «Атлетико» со счетом 2:0, а во второй, благодаря хет-трику Роналду, победил «Ювентус» 3:0. Было очень интересно потому, что «Атлетико» — команда которая всегда стремится к реваншу, желая совершить камбэк. Это очень эмоционально и важно.



Интересно посмотреть как в предстоящем матче проявят себя Роналду и Дибала. Также любопытно будет посмотреть как сыграют Бонуччи и Де Лигт в центре защиты. У «Атлетико» в свою очередь есть Жоао Феликс и Диего Коста.



Я расцениваю шансы команд на победу как 50 на 50. Но все-таки отдам предпочтение хозяевам и думаю, что они сумеют добиться победы. А второй мой прогноз — эта победа окажется минимальной», — сказал Гратакос.

