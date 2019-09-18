«Атлетико» — «Ювентус»: прогноз Игоря Кытманова на Лигу чемпионов

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Атлетико Мадрид» — «Ювентус».



Ставка: победа «Атлетико» с форой (0) за 1.65.



«И та, и другая команда потеряли очки в своих чемпионатах после перерыва на матчи сборных. «Ювентус» выглядел, прямо скажем, бесцветно в игре с «Фиорентиной» — они сыграли 0:0. «Атлетико Мадрид» и вовсе проиграл «Реалу Сосьедад» (0:2). Но здесь, наверное, стоит сделать скидку на то, что зачастую гранды после этого перерыва на сборные часто трудно втягиваются и частенько теряют очки с середняками.



Команда Диего Симеоне, несомненно, более сыгранная, «Ювентус» пока что строится. Сарри, на мой взгляд, еще не привил тот футбол, в который должна по идее играть его команда — атакующую философию.



Поэтому мне кажется неплохим вариантом ставка «победа «Атлетико» с форой (0)». Тем более что мадридцы играют дома, это команда крепкая колючая, неуступчивая», — сказал Кытманов.



«Атлетико» М — «Ювентус». Прогноз: эпичное возвращение Роналду в Мадрид Криштиану в восьми последних матчах с «Атлетико» в Лиге чемпионов забил семь голов.