«Атлетико» М — «Ювентус». Прогноз: эпичное возвращение Роналду в Мадрид

18 сентября в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Ювентусом». Букмекеры считают фаворитом хозяев: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 2.45.

Анализ матча «Атлетико» М — «Ювентус» (18.09.2019)

Очередная встреча старых знакомых, которые имеют немало общего. Если говорить глобально, то обе команды летом вступили в новую эпоху. Мадридцы потеряли практически всех лидеров и существенно перекроили состав, а туринцы расстались с прагматичным Массимилиано Аллегри и доверились Маурицио Сарри.



Но есть ещё и частности, тоже довольно похожие. Соперники великолепно начали сезон, однако в первом матче после международной паузы допустили осечки с не самыми грозными оппонентами. «Ювентус» не смог обыграть переживающую тяжёлый период «Фиорентину» (0:0), но это ещё полбеды.



Гораздо печальнее, что действующий чемпион Италии выглядел ощутимо хуже «фиалок», а в атаке и вовсе не создал ровным счётом ничего. Может, помешала травма и ранняя замена Дугласа Косты, покинувшего поле на восьмой минуте. Может, мыслями гости были уже в Мадриде. Но факта блёклой игры это не отменяет.



«Атлетико» пошёл ещё дальше: после трёх побед в Примере подряд уступил «Реалу Сосьедад» (0:2), пропустив дуплетом на исходе часа игры. «Матрасники» тоже смотрелись хуже соперника и закономерно потеряли очки, хотя пару неплохих моментов создали. В результате они упустили первое место в таблице и позволили «Барселоне» с «Реалом» подобраться поближе.



В четырёх прошлых личных встречах в Лиге чемпионов командам ни разу не удалось обменяться голами. Также ставка «обе забьют – нет» сыграла и в 6 последних матчах «Атлетико» в Лиге чемпионов. С точки зрения статистики вариант интересный, но есть сомнения, поскольку соперники на данном этапе обороняются не лучшим образом.



«Юве» пропустил от «Наполи» три раза и с огромным трудом удержал ноль в поединке с «Фиорентиной», а АТМД после ухода Година, Хуанфрана, Филипе Луиса и Родри по понятным причинам просел сзади. С учётом обилия больших мастеров в обоих составах голы вполне вероятны.



Кстати, о мастерах. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в восьми последних матчах с «Атлетико» в Лиге чемпионов забил семь голов. Эта статистика смотрится куда серьёзнее. Можно не мудрить и поставить на результативный удар Криштиану с симпатичным коэффициентом 2.38.

В остальном логично проверить ничью за 3.30. Встретятся две сопоставимые по силе команды, каждая из которых находится в стадии становления и не отличается стабильностью. Кроме того, мирный исход устроит обе стороны, ведь «Байер» и «Локомотив» заметно уступают грандам по классу.

Ставки на матч «Атлетико» М — «Ювентус»

Роналду в восьми последних матчах с «Атлетико» в Лиге чемпионов забил семь голов. Можно не мудрить и поставить на результативный удар Криштиану с симпатичным коэффициентом 2.38. Португалец явно знает подход к команде Симеоне, да и возможный пенальти будет бить именно он.



Ставка №1: гол Криштиану Роналду за 2.38.



Ставка №2: ничья за 3.30.